اهتمام مستوردي الصناعات الغذائية في كوت ديفوار بالتعاون مع مصر

اختتم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة تحضيرية ناجحة إلى كوت ديفوار خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2025، في إطار جهوده لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصنعة.

وقد مثّل المجلس في هذه البعثة الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير ومسؤول البعثات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري وإدارة إفريقيا، وبدعم من مكتب التمثيل التجاري في أبيدجان برئاسة المستشار التجاري هشام حسام الدين.

استهدفت البعثة دراسة السوق الإيفواري والتعرف على أنماط الاستهلاك وسلاسل التوزيع، ورصد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية داخل القنوات الحديثة والتقليدية، وبناء شبكة علاقات مع كبار المستوردين وشركات التوزيع، والتنسيق مع الغرف التجارية وممثلي تجمعات رجال الأعمال تمهيدًا للبعثة التجارية النهائية.

كما تضمنت الأهداف تحليل الوضع التنافسي للمنتجات المصرية في مواجهة السلع المستوردة الأخرى، وتحديد أنسب الأماكن لعقد الاجتماعات الثنائية وزيارات ميدانية تسهم في مضاعفة فرص النجاح.

وعقد الوفد اجتماعات مهمة مع الغرفة الأوروبية في كوت ديفوار التي تضم كبار المستثمرين الأوروبيين، حيث تمت مناقشة سبل الترويج للمنتجات المصرية كبديل تنافسي، إضافة إلى لقاء غرفة التجارة والصناعة الإيفوارية لبحث تسهيل دخول السلع المصرية للسوق، كما تمت زيارة شركة النصر للاستيراد والتصدير بأبيدجان، وبحث فرص التعاون والتسهيلات المتاحة أمام المصدرين المصريين.

وشملت الجولة سلسلة لقاءات مع شركات توزيع واستيراد كبرى، إلى جانب زيارات موسعة لأبرز سلاسل السوبر ماركت والمتاجر الحديثة في أبيدجان مثل: بروسوما، أوشان، كارفور/ بليس، سوبر يو، سي دي سي آي، بون بريكس، أي بي سنتر، المونة، المتجر الأمريكي، أوفراي ماركت، وبابا فود مارت.

كما تضمنت الجولة لقاء ممثلي الجالية اللبنانية العاملة في تجارة المنتجات الغذائية، والتعرف على محلات البقالة التي يديرها التجار الموريتانيون والتي تشكل حلقة أساسية في تدفق السلع للمستهلكين.

وأسفرت البعثة عن نتائج إيجابية ومؤشرات واضحة على تزايد الطلب على المنتجات المصرية، حيث أبدى المستوردون والموزعون اهتمامًا ملحوظًا بالتعاون مع الشركات المصرية.

ويجري حاليًا التنسيق لتحديد الموعد النهائي للبعثة التجارية الموسعة التي ستفتح المجال أمام الشركات الأعضاء لتعزيز وجودها في السوق الإيفواري وأسواق غرب إفريقيا.

