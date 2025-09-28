الأحد 28 سبتمبر 2025
تكرار الإصابات يهدد مستقبل أشرف داري مع الأهلي

اشرف داري
اشرف داري

تجددت إصابة أشرف داري مدافع الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية حيث يخضع اللاعب لأشعة جديدة للوقوف على طبيعة الإصابة وتحديد برنامجه التأهيلي ومدة الغياب المنتظرة مجددا. 

وجاء تجدد إصابة أشرف داري ليؤكد اقتراب اللاعب المغربي من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير القادم، بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

الجريدة الرسمية
