هل يمكن فتح محفظة بنك مصر لغير العملاء؟

يتسائل الكثيرين عن من هو متاح له فتح محفظة بنك مصر وهل لابد أن يكون عميلا في فروع البنك.

ومن جانبهم قال مسئولو بنك مصر أنه يمكن فتح المحفظة للعملاء وغير العملاء بالبنك.

مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية



وتشمل المزايا والخصائص في المحافظ الإلكترونية في بنك مصر مايلي:



• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

• إمكانية السحب والإيداع من ال ATM.

• يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.

• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.

• متوفر بها استقبال حوالات.

• يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.

رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للاموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول الي رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمه الانترنت البنكي أو موقع البنك أو التواصل هاتفيا.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات عديدة منها استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتوفر ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر للعملاء خدمات كثيرة من خلال نحو 6 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة أبرز خدمات ماكينات الصراف الآلي من بنك مصر مايلي:

إيداع في الحساب الدولاري

وتغيير العملات الأجنبية

سداد البطاقات الائتمانية

بطاقات بنك مصر

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكتروني bm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.

