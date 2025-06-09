الثلاثاء 10 يونيو 2025
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اقتصاد

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

 يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن إمكانية سداد فواتير التليفون الأرضي لهم وغيرهم من العملاء عبر المحفظة الرقمية.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن خدمات المحفظة الالكترونية تتيح بالفعل إمكانية سداد الفواتير للعملاء وغيرهم.

وتضم قائمة المحفظة الرقمية في بنك مصر للعملاء ما يلي

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- - فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

8-اشتراكات النقابات والأندية

9- تذاكر الطيران

10- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـNFC:-

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن حقيقة إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا بعد فتح الحساب الاسلامي.

وأوضح مسئولون بنك مصر إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا للعملاء.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الاسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي

1-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب

 

 

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