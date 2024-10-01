تتجاوز المليار جنيه، فوري تعلن حصيلة تسهيلات خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا"

أعلنت شركة فوري، (المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز FWRY.CA)، في إفصاح لها عبر البورصة المصرية، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد تجاوز إجمالي التسهيلات المقدمة عبر خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" مليار جنيه مصري منذ إطلاقها قبل أكثر من عام بقليل وحتى سبتمبر 2024. وهو ما يعكس نجاح استراتيجية فوري في تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها المالية.

ويرجع هذا النجاح إلى عدة عوامل، منها الاستفادة من قاعدة عملاء فوري الواسعة والتي تزيد على 10 ملايين تحميل لتطبيق "ماي فوري" بمجرد إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز انتشار خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وزيادة الوعي بها بين المستهلكين.

وفي ذات السياق، قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري في إطار تعليقه: " فخور للغاية بجهود فريق عمل فوري للتمويل الاستهلاكي وكذلك ماي فوري لتحقيق هذا النجاح، وهو دليل واضح على قدرة الشركة على الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية، مع تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات التي لم يتم الوصول إليها بقدر كافِ. كما يعزز من مكانة فوري في مجال الشمول المالي والتمويل المدمج في مصر".

ويعكس النمو الملحوظ في مجال التمويل الاستهلاكي إلى التزام فوري بتلبية احتياجات عملائها المتنوعة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، وقدرتها على تنويع محفظة منتجاتها، إلى جانب تعزيز انتشارها، وهو ما يؤكد دور فوري المحوري في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر ويعزز حضورها بشكل ملحوظ في منظومة التمويل المدمج

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