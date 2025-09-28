بحفل غنائي مصغر، باريس سان جيرمان يحتفل بـ عثمان ديمبلي

أقام نادي باريس سان جيرمان، حفلًا مصغرًا لتكريم عثمان ديمبلي نجم الفريق، بمناسبة فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأقام العملاق الباريسي، منصة عملاقة بشعاره على أرضية ملعب حديقة الأمراء بعد الفوز على أوكسير بهدفين دون رد، مساء السبت، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ونزل جميع اللاعبين إلى أرض الملعب مع الجهاز الفني بالكامل بقيادة لويس إنريكي ومعاونيه.



وتواجد إنريكي حاملا جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم، كما حمل ماركينيوس قائد الفريق، جائزة أفضل ناد في العالم.

ونزل ديمبلي إلى أرض الملعب، حاملا الكرة الذهبية وسط تصفيق من الجماهير وزملائه والجهاز الفني، وذلك بعد حفل غنائي مصغر على أرض الملعب.

وغاب ديمبلي عن مواجهة أوكسير بسبب إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها قبل أسبوعين مع منتخب فرنسا، وتحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 6 أسابيع.

