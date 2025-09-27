أمير المدينة أصبح ملك العالم، جماهير باريس سان تحتفي بفوز عثمان ديمبلي

حرصت جماهير باريس سان جيرمان، على الاحتفال بفوز عثمان ديمبلي نجم الفريق، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

ورفعت الجماهير الباريسية، لافتة عملاقة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء خلال مواجهة أوكسير، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وكتبت جماهير البي إس جي، على اللافتة "أمير المدينة أصبح ملك العالم".

وفي الجهة الأخرى من المدرجات، رفعت جماهير سان جيرمان، صورة لتكريم المدرب الإسباني لويس إنريكي، وهو يتوسط الألقاب الخمسة التي حققها الفريق في الموسم الماضي، رافعًا كأس دوري أبطال أوروبا.

وفاز النادي الباريسي بثلاث جوائز خلال حفل الكرة الذهبية، يوم الإثنين الماضي.

وتوج ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية، ليكون سادس لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز، بينما فاز إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم.

كما فاز البي إس جي بجائزة فريق العام لأفضل ناد في العالم.

ويغيب عثمان ديمبلي عن مباراة باريس وأوكسير، لكنه يجلس في المقصورة رفقة زملائه المصابين فابيان رويز وماركينيوس.

