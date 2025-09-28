الأحد 28 سبتمبر 2025
عقارات

أول اجتماع لرئيس جهاز القاهرة الجديدة مع سكان مشروعات الإسكان بالمدينة

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز القاهرة الجديدة

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أول اجتماع له مع عدد من سكان المدينة، حيث التقى بسكان دار مصر الأندلس – المرحلة الثانية بالتجمع الثالث، وبعض سكان مشروع دار مصر 70 عمارة، بالإضافة إلى عدد من سكان مشروع سكن مصر غرب الجامعات، وذلك بحضور مسؤولي التجمع الثالث.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الجهاز بالسكان الذين حرصوا على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنين له التوفيق في مهام عمله، ومعبرين عن تطلعهم إلى أن يشهد الجهاز خلال الفترة المقبلة حلولًا للمشكلات القائمة في مشروعات الإسكان التابعة للهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض السكان أبرز القضايا التي تواجههم، والتي تمثلت في:
• مشكلات متعلقة بأعمال الزراعة.
• مشكلات المياه المعالجة.
• مشكلات النظافة والخدمات العامة.
وشدد المهندس أحمد رشاد الشريف بسرعة التعامل مع هذه القضايا، مشددًا على أنه سيتابع بنفسه ما يتم تنفيذه لضمان سرعة الاستجابة لمطالب السكان.
وأكد رئيس الجهاز أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة أولى في إطار خطة للتواصل المباشر مع قاطني المدينة، حيث سيتم عقد اجتماعات متتالية مع مختلف التجمعات السكنية للتعرف على المشكلات والعمل على وضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه استمع باهتمام لكافة المطالب، وخاصة ما يتعلق بمشكلات مشروع دار مصر 70 عمارة ومشكلات 6 عمارات بسكن مصر غرب الجامعات، مؤكدًا العمل على دراستها ووضع حلول عملية لها في أقرب وقت

