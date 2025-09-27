غدا آخر فرصة، خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غدا الأحد.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

الخطـوة الأولـى: قيــام صاحــب الطلـب إنشــاء حســاب علــى بوابــة مصــر الرقميــة في حالة عدم وجود حساب حالي:

1.الدخـول علـى الموقـع الرسمـي لمنصـة مصـر الرقميـة: يتعيـن علـى المواطـن التوجـه إلـى الموقـع الرسمـي لبوابـة مصـر الرقميـة عبـر الرابط التالـي من هنا

2.اختيار «إنشاء حساب:» من الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على زر «إنشاء حساب» لبدء إجراءات التسجيل.

3.إدخال البيانات الشخصية: يتم استيفاء البيانات المطلوبة كما يلي:

الرقم القومي.

رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام.

( اسم الأم الأول ) باللغة العربية.

رقم الهاتف المحمول ) شرط أن يكون مسجلًا باسم صاحب الطلب.

( البريد الإلكتروني )اختياري.

4. التحقــق مــن رقــم الهاتــف: ســيتلقى المواطــن رمــز تحقــق عبــر رســالة نصيــة (SMS) علــى رقــم الهاتــف الــذي تــم إدخالــه، ويجــب إدخــال الرمــز فــي الحقــل المخصــص لذلــك.

5.إنشاء كلمة مرور: بعد التحقق، يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور تحتوي على:

حروف إنجليزية كبيرة وصغيرة. أرقام، رموز خاصة (مثل @ أو #).

إتمام التسجيل: بمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح ملاحظات هامة:

• يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

• يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب الحساب لضمان وصول رمز التحقق.

▪ الخطوة الثانية: دخول صاحب الطلب إلى خدمات الإسكان من خلال منصة مصر الرقمية

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg

2.الضغط على زر «تسجيل الدخول» أعلى الصفحة

3.إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في النافذة المنبثقة.

4.الضغط على «تصفح الخدمات» بعد تسجيل الدخول.

5.من القائمة الجانبية، اختيار: «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»

▪ الخطوة الثالثة: استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط

1.اختيار الخدمة المطلوبة: «استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط».

2. الضغط على زر «بدء الخدمة»

3. اختيار الإعلان المراد التقديم عليه، ثم الضغط على «التالي»

4. قـراءة الوصـف التوضيحـي لكراسـات الشـروط المطروحـة بالإعـلان ثـم اختيـار كراسـة الشـروط المـراد الحجـز بهـا، ثـم الضغـط علـى «التالـي»

5. مراجعة جدول التواريخ المرتبط بالإعلان.

6. مراجعة رسوم كراسة الشروط، ثم الضغط على «الذهاب إلى الدفع»

7. إتمــام دفــع مصاريــف التســجيل مــن خـ لال الوســائل المتاحــة علــى منصــة مصــر (الرقميــة مثــل البطاقــات البنكيــة أو المحافظ الإلكترونية)

8. إتمام الخدمة بنجاح، وتحميل كراسة الشروط بصيغة PDF



▪ الخطوة الرابعة: تقديم طلب حجز وحدة سكنية:

1. الضغط على زر «بدء الخدمة» اختيار الخدمة المطلوبة. «تقديم طلب حجز وحدة سكنية»

2. اختيار الإعلان المراد التقديم عليه وفقا لكراسة الشروط السابق شرائها، ثم الضغط على «التالي».

3. (اختيار بيانات الإعلان ) شريحة الدخل «منخفض/متوسط(» ثم الضغط على «التالي»

4. الموافقة على شروط وأحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على «موافق»

5. تظهــر البيانــات المســجلة مــن خـ لال المحــول الرقمــي لكافــة الجهــات الحكوميــة بشــكل إلكترونــي علــى صفحــة صاحــب الطلــب، حيــث يجــب أن تتــم مراجعتهــا مــن صاحــب الطلــب) وفــي حالــة وجــود أي بيانــات غيــر محدثــة يرجــى تحديــث البيانــات حتــى يمكنكــم اســتكمال إجــراءات التقديــم، وتتضمــن مــا يلــي:

أ. البيانات الأساسية طبقًا لبطاقة الرقم القومي

ب. بيانات الأبناء

-إدخال كافة البيانات المطلوبة على النحو التالي:

أ. إدخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على «التالي»

ب. إدخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على «التالي»

ج. إدخال بيانات العمل ومصادر الدخل ( لصاحب الطلب /الزوج أو الزوجة ثم الضغط على «التالي «.

7. اختيار رغبة الحجز (المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات) المراد حجزها ثم الضغط على «التالي».

8. التأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على «حفظ»

9. يتـم التحقـق مـن بيانـات الطلـب المقـدم للتأكـد مـن صحـة البيانـات وكذلـك التأكـد مـن عـدم وجـود سـبق اسـتفادة، وفــي حالــة الموافقــة علــى اســتكمال الطلــب يتــم الضغــط علــى الجــدول الاسترشــادي للاطـلاع ثــم الضغــط علــى «التالـي»

10. يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على «التالي».

11. يتم الاطلاع على الإقرارات الموضحة للموافقة عليها أولا ثم الضغط على «التالي»

12. إرفـاق المسـتندات المطلوبـة والاستمارة والإقـرار بعـد توقيعهمـا بصيغـة PDF بحـد أقصـى 2MB لتحميلهـا ثـم الضغـط علـى «التالـي».

13. يقــوم صاحــب الطلــب بالتوجــه الــى أحــد مكاتــب البريــد المميكنــة لســداد مقــدم جديــة الحجــز وذلــك بعــد ظهــور رقــم الطلــب بعــد 48 ســاعة مــن إتمــام عمليــة تقديــم طلــب حجــز وحــدة ســكنية.

للمساعدة أو الاستفسارات:

– لأي استفسار أو دعم فني، يرجى الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999

متاح يوميا للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بخدمات الإسكان عبر منصة مصر الرقمية على مدار 24 ساعة.

