الإسكان تبحث حزمة المشروعات المقترح تنفيذها بمدينة حدائق العاشر

قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بجولة ميدانية داخل المقر الإداري للجهاز، حيث كان في استقباله المهندس أحمد الحملاوي، نائب رئيس الجهاز.



وتفقد رئيس الجهاز خلال الزيارة أعمال التطوير بالمقر الإداري ومدخل الجهاز، مشيدًا بجهود تحسين المشهد الحضاري من خلال أعمال اللاند سكيب والتشجير.

كما تابع الموقف التنفيذي للتشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي، استعدادًا لافتتاحه وتشغيله بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة مميكنة ومتطورة.

وفي ختام جولته، استعرض المهندس علاء عبد اللاه مصطفى حزمة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن خطة العام المقبل بمدينة حدائق العاشر، والتي تشمل مشروعات للمرافق والخدمات المتنوعة، مؤكدًا أنها ستسهم في تعزيز البنية التحتية وتلبية متطلبات النمو العمراني.

وصرح رئيس الجهاز بأن مدينة حدائق العاشر ستحظى بالدعم الكامل من جهاز العاشر من رمضان، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية المستهدفة لخدمة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى تطوير المدن الجديدة ورفع مستوى الخدمات بها، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

