3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

كشفت نتائج التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2025 أن ثلاث دول عربية فقط اختارت النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول، وهي البحرين والأردن ومصر، بينما فضّلت بقية الأصوات العربية أسماءً أخرى مثل أشرف حكيمي، عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.

تصويت الدول العربية لصلاح بالمركز الأول

وجاءت تفاصيل التصويت على النحو التالي:

عبدالله عاشور – البحرين (AFP):



1. محمد صلاح



2. أشرف حكيمي



3. لامين يامال



4. كيليان مبابي



5. عثمان ديمبيلي



6. فينيسيوس جونيور



7. رافينيا



8. خفيتشا كفاراتسخيليا



9. فيتينيا



10. فيرجيل فان دايك

حسام بركات – الأردن (Roya TV):



1. محمد صلاح



2. لامين يامال



3. عثمان ديمبيلي



4. كول بالمر



5. كيليان مبابي



6. أشرف حكيمي



7. رافينيا



8. فيتينيا



9. هاري كين



10. لاوتارو مارتينيز

إيناس مظهر – مصر (الأهرام):



1. محمد صلاح



2. عثمان ديمبيلي



3. كيليان مبابي



4. أشرف حكيمي



5. كول بالمر



6. جود بيلينجهام



7. رافينيا



8. روبرت ليفاندوفسكي



9. لامين يامال



10. فيكتور جيوكريش

وبهذا التصويت، حصد محمد صلاح الدعم العربي من ثلاث دول فقط في المركز الأول، فيما توزعت بقية اختيارات الصحفيين على أسماء أوروبية وعربية أخرى.



