بعد جدل التأشيرة، الأهلي يكشف تفاصيل دعوة الخطيب إلى السفارة الأمريكية

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، آخر تفاصيل ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول، ومستجدات انتخابات القلعة الحمراء، وردّ على شائعات التأشيرة الأمريكية المتعلقة بالكابتن محمود الخطيب.

انتخابات النادي الأهلي.. أمين صندوق وحيد مرشح

وأوضح شلبي أن العملية الانتخابية بدأت في التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن هناك مرشحًا وحيدًا على منصب أمين الصندوق وهو عضو الجمعية العمومية حسن عطية.



وأضاف أن النادي يمتلك قواعد واضحة لإدارة الانتخابات، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، مشددًا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية في استمرار محمود الخطيب لتحقيق الإنجازات التي شملت كافة قطاعات النادي.

سبب التأخر في حسم الانتخابات

وردًا على تساؤل “الحديدي” عن سبب التأخر في حسم الأمور، قال شلبي: "الظرف الحالي غير مسبوق، إذ لم يسبق أن عقد النادي جمعيتين عموميتين في شهر واحد، وذلك نتيجة التعديلات على قانون الرياضة وضرورة توفيق الأوضاع وفقًا للقرار الوزاري الذي منح النادي مهلة ثلاثة أشهر".



وأكد أن الخطيب سيظل رئيسًا لمجلس الإدارة حتى انعقاد الجمعية العمومية يومي 30 و31 سبتمبر، ويتابع كافة الإجراءات بالتنسيق مع مجلس الإدارة والجهة الإدارية.

حقيقة التأشيرة الأمريكية للخطيب

حول ما أثير عن رفض السفارة الأمريكية منح تأشيرة للخطيب، قال شلبي: "كنت منزعجًا جدًا، لأنني المسئول عن إصدار التأشيرات واتخاذ الإجراءات الخاصة بالبعثات الرياضية، والتأشيرة حينها نُشرت بينما كنت في استقبال السفيرة الأمريكية. بالمناسبة، هناك دعوة رسمية للكابتن الخطيب بمناسبة العيد الوطني للسفارة الأمريكية".



وشدد على أن الأهلي وجماهيره جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن الشائعات هي أخطر ما تواجهه الدولة المصرية.

ملف المدير الفني الجديد وعودة سيد عبد الحفيظ

كشف شلبي أن ملف المدير الفني الجديد قيد الدراسة، مع وجود لجنة تخطيط برئاسة محمد يوسف تتابع السير الذاتية للمدربين، والأمور في مراحل متقدمة قبل توقيع العقود أو إعلان اسم المدرب رسميًا.



وأضاف أن سيد عبد الحفيظ أحد أبناء الأهلي المخلصين منذ أكثر من 32 سنة، وترك بصمة واضحة في صناعة كرة القدم المصرية والأفريقية، ولا يمكن إنكار دوره الكبير في النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.