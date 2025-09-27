الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على ضم ثلاث وجوه جديدة إلى قائمته الانتخابية المقبلة، حيث قالت مصادر إن الخطيب سيقوم بضم أحمد حسام عوض وأحمد أمين وإبراهيم العامري فاروق حيث سيكون الأخير على مقعد العضوية تحت السن.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب استقر على خوض انتخابات النادي المقبلة والتراجع عن قراره السابق بعدم الترشح.

وأضافت المصادر: الخطيب انتهى من تحديد ملامح قائمته الانتخابية وسيتقدم معهم بأوراق الترشح في الـ ٤٨ ساعة الأخيرة قبل إغلاق باب استقبال أوراق المرشحين الجمعة القادم حيث تم فتح باب التقديم اليوم.

