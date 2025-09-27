إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية تكون خارج التوقعات وبعيدا عن الحالة الفنية للفريقين.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل، واللاعبين الكبار عليهم دور كبير في تهيئة زملائهم الجدد في الفريق".

وأضاف: "أنصح الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز الشديد في ليلة المباراة، وأتوقع أن يقدم الفريق أداء مميز للغاية في القمة، وعلينا التركيز في خط الدفاع".

وأوضح: "علينا التركيز واللعب على المساحات واستغلال الكرات الثابتة، ومحمد إسماعيل يقدم مستويات ثابتة منذ مشاركته ويعجبني ثقته في نفسه واللعب بهدوء".

وتابع: "إذا امتلك الزمالك وسط الملعب ستكون الكفة أرجح له في القمة، وجماهير الزمالك ستقدم لوحة فنية رائعة في القمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.