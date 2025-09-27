السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يطمئن على ترتيبات معسكر القمة

الخطيب يدعم لاعبي
الخطيب يدعم لاعبي الأهلي

 أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك بعد غد الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلى والزمالك محمود الخطيب

مواد متعلقة

كوكا يقترب من حجز مكانه في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

النحاس يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الزمالك

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

الخطيب يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads