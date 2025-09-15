الإثنين 15 سبتمبر 2025
رياضة

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل النادي الأهلي أمام إنبي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات بطولة الدوري العام، ليواصل نزيف النقاط.

 

شماتة عمرو أديب في تعادل الأهلي أمام إنبي

وأظهر عمرو أديب، المعروف بانتمائه الكروي لنادي الزمالك، الشماتة في تعادل النادي الأهلي أمام إنبي.

 

كفاح النادي الأهلي للبقاء في الدوري

وقال عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "يا جماعة الأهلي بقى المركز الـ 16 وبعدين أنت هتكافح على البقاء ولا هتدخل دوامة محاول الإفلات من الهبوط".

وتابع:"النادي الأهلي يكافح في الهبوط، الأهلي ممكن يهبط ده لو الأرض نفسها هبطت الأهلي لا يهبط، وانا أناشد جماهير الأهلي اللى شتمت لعبيتها شتايم أنا ما أقدرش اشتمها طيب إمتى هتظلوا أوفياء".

وواصل: "لا أستطيع ترديد شتايم جماهير الأهلي وإلا الرقابة في لاس فيجاس اللي أنا طالع على الهواء منها، تقطع البث والإرسال، قلبي يقطر دمًا والأهلي القمر بلوتو عمل معاه المشاكل، قالت له مش عايزة القمر عايزة أسمع خبر وادينا سمعنا الخبر أهو".
 

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن الفريق يواجه أزمة واضحة بعد التعادل مع إنبي بهدف لمثله في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الاعتراف بوجود المشكلة هو أول طريق الحل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب اللقاء: "الأهلي عنده مشكلة، والمختصين هم اللي يقولوا تفاصيلها.. مش عيب إن يكون عندك مشكلة وتقول فيه مشكلة، لكن إنك تكبرها وتضاعفها هو ده العيب".

وأضاف: "اللاعبون لازم يعرفوا يعني إيه الأهلي، ويعني إيه تيشيرت الأهلي، ويعني إيه جمهور الأهلي.. قبل ما نحلل أداء اللاعبين أو نتكلم في طرق اللعب. أهم حاجة إن اللاعب يعرف يعني إيه روح الأهلي ونخوته".

وشدد عبد الحفيظ على أن هوية الأهلي وروحه القتالية هي الركيزة الأساسية قبل أي تحليل فني، مؤكدًا أن الانتماء الحقيقي لقميص الفريق هو ما يصنع الفارق داخل المستطيل الأخضر.

