ماييلي يقود قائمة الكونغو في مرحلة الحسم من تصفيات كأس العالم

 أعلن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية عن قائمته النهائية استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل.

قائمة الكونغو

 وسيخوض منتخب "الفهود" مواجهتين مهمتين أمام منتخب توجو ومنتخب السودان، ضمن مشوار الفريق في التصفيات، حيث يسعى لتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.

 وتضم القائمة المختارة مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، وأيضا تواجد مهاجم بيراميدز المتألق فيستون ماييلي في خطوة تعكس رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب في تقديم مستويات قوية وحصد النقاط الكاملة خلال المباراتين القادمتين.

