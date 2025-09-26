الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق بكفالة 14 مليون دولار

رياض سلامة، فيتو
رياض سلامة، فيتو

سدد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية اليوم الجمعة، عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لإخلاء سبيله، حسب مصدر قضائي.

وأوقف سلامة في سبتمبر 2024، وحكم عليه القضاء في جرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وكيل سلامة المحامي مارك حبقة سدد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية (56 ألف دولار)، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على أن يطلق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الإجراءات القانونية.

ومنذ أشهر، نقل سلامة إلى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.

وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس الماضي على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام.

ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار أمريكي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها.

 وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة. وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحافة الفرنسية القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مصرف لبنان

مواد متعلقة

كتائب القسام تعلن استهداف دبابتين وجرافة للاحتلال بقذائف الياسين 105

صندوق النقد الدولي يدعو لبنان لتسريع الإصلاحات المالية والضريبية

بعد غلقه 6 ساعات، فتح شارع 26 يوليو أمام حركة السيارات باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads