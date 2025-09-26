إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق بكفالة 14 مليون دولار

سدد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية اليوم الجمعة، عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لإخلاء سبيله، حسب مصدر قضائي.

وأوقف سلامة في سبتمبر 2024، وحكم عليه القضاء في جرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وكيل سلامة المحامي مارك حبقة سدد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية (56 ألف دولار)، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على أن يطلق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الإجراءات القانونية.

ومنذ أشهر، نقل سلامة إلى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.

وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس الماضي على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام.

ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار أمريكي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها.

وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة. وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.

