وزير التموين يكشف حقيقة تحريك سعر السكر والدعم الفعلي للمواطن

نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود أي نية لرفع سعر السكر التمويني البالغ 12.60 جنيه للكيلوجرام، مؤكدًا أن ما يُثار حول هذا الأمر "غير منضبط".

الاكتفاء الذاتي لأول مرة

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام، ولم تستورد أي كميات، على عكس العام الماضي الذي شهد فجوة بلغت 800 ألف طن. وأضاف أن هناك احتياطيًا استراتيجيًا يغطي عامًا كاملًا.

فارق السوق الحر

وأشار فاروق إلى أن سعر السكر في السوق الحر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا، ما دفع الحديدي للتساؤل عن استمرار الفارق الكبير بين السعرين. فرد الوزير قائلًا: "الدعم ليس قاصرًا على السكر فقط، ولا توجد نية لتحريك الأسعار. لكن علينا النظر للمواطن الذي يحصل على 150 رغيفًا شهريًا، بالإضافة إلى 50 جنيهًا تمكنه من شراء زجاجة زيت وكيس سكر وكيس مكرونة".

قيمة الدعم الحقيقية

وأضاف الوزير أن مقارنة أسعار السلع التموينية بأسعار السوق الحر تكشف أن قيمة الدعم الفعلية للمواطن الواحد بالتموين تصل إلى 103 جنيهات مقابل 50 جنيهًا فقط يدفعها.

الدولة تتحمل الدعم

وشدد فاروق في ختام حديثه على أن الدولة مستمرة في تحمل دعم السكر، وأن سعره التمويني سيظل ثابتًا عند 12.60 جنيهًا للكيلوجرام.

