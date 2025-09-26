السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أفضل لاعب في العالم، أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الأهلي، كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة في ملف المدرب الأجنبي الجديد للنادي الأهلي، بعد إقالة خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس مدربا مؤقتًا.

وفجر أحمد حسن خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة “DMC”، مفاجأة بشأن دخول الإيطالي فابيو كاناڤارو، أفضل لاعب في العالم سابقا وبطل كأس العالم 2006 دائرة المرشحين لتدريب الأهلي".

ترشيح كانافارو لتدريب الأهلي

وتابع: "تم ترشيح ‏كانافارو مع تعثر مفاوضات التعاقد مع برونو لاج، والأهلي يدرس اسمه خاصة أنه سبق له اللعب في الإمارات والتدريب في ‏السعودية والصين".

وأكمل: "كانافارو رحب بمشروع الأهلي، ومن المقرر أن يكون راتبه في حدود 3 ملايين دولار بمساعديه وهو ما يناسب ميزانية النادي".

واختتم الصقر حديثه قائلا: "الأهلي لا يزال ‏في مفاوضات مع لاجي ويضع أكثر من اسم كخطة بديلة من بينهم كاناڤارو وفاتح تيريم".

الأهلي النادي الأهلي مدرب الأهلي الأجنبي مدرب الأهلي الجديد فابيو كانافارو أحمد حسن

