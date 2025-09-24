الأربعاء 24 سبتمبر 2025
افتتاح أول مزاد للقطن في الموسم الجديد بالفيوم

مزاد القطن، فيتو
مزاد القطن، فيتو

افتتحت مديرية الزراعة بالفيوم، أول مزاد لقطن الموسم الجديد، اليوم الأربعاء،  بقاعة نقابة المهن الزراعية بالفيوم، حضره تجار القطن من كل محافظات مصر.

أسعار أول جلسة مزاد القطن بالفيوم

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن المزاد شهد حضورًا واسعًا من المزارعين والتجار، وتم عرض الكميات الواردة من مختلف مراكز المحافظة، وفقًا للضوابط المنظمة لعملية التداول، بما يضمن الشفافية وتحقيق أفضل عائد للمزارع، وقد بدأ سعر فتح المزاد بداية من 6942 جنيهًا للقنطار، وارتفع ليصل إلى 7040 جنيهًا كأعلى سعر.

 

دعم الفلاح وتشجيع علي زراعة القطن

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم،  أن افتتاح المزاد بالفيوم يمثل خطوة مهمة في دعم الفلاح وتشجيعه على التوسع في زراعة القطن، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا لمحصول القطن كونه محصولا إستراتيجيا، لما له من مردود اقتصادي واجتماعي كبير، وتتابع  مديرية الزراعة  عن قرب جميع مراحل التسويق لضمان حقوق المزارعين وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمحصول القطن وتعزيز مكانته وصادراته عالميًا.

 

يذكر أنه قد حضر مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، واللجنة المشكلة من قبل المحافظ للإشراف علي مزاد القطن طوال الموسم.

