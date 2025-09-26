تقلبات الخريف، أمطار وغبار على هذه المناطق، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر المتوسط، انخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري من الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.

سقوط أمطار على هذه المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة وسقوط أمطار خفيفة على الاسكندرية قد تكون متوسطة على السلوم ومطروح والعلمين وذلك على فترات متقطعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وذلك على فترة متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

