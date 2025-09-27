عراقجي: ندين انصياع الترويكا الأوروبية لأمريكا وإعادة فرض العقوبات

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني: ندين قيام الترويكا الأوروبية باتباع أمريكا وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضدنا.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: خطوة الترويكا الأوروبية غير قانونية ونحذر من تداعياتها على المسارات الدبلوماسية



وقبل وقت سابق قال عباس عراقجي ، إن طهران التزمت بشكل كامل بالاتفاق النووي لكن الولايات المتحدة انسحبت منه بشكل أحادي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إيران اضطرت إلى اتخاذ تدابير وتقليص التزاماتها وفقا لحقوقها المعترف بها.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: طهران واصلت الالتزام بالاتفاق حتى بعد انسحاب واشنطن منه.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث اختارت المواجهة بدلا من الحوار

وتابع: يجب رفض أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على بلدنا لأنها تمثل سابقة خطيرة وتزعزع الثقة في النظام الدولي بأسره.

