هل تجوز قراءة القرآن والأذكار من الهاتف بدون وضوء؟..أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة القرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء من الهاتف بدون وضوء، قائلًا إن قراءة القرآن جائزة شرعًا من الحفظ أو من أي وسيلة غير المصحف الورقي، حتى لو كان الشخص على غير وضوء، مثل من يقرأ في وسائل المواصلات من هاتفه المحمول.

متى يجب التوقف عن قراءة القرآن الكريم

وأوضح اليداك، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن التوقف عن القراءة يكون فقط في حالتين: حالة الجنابة، وحالة العذر الأكبر مثل الحيض والنفاس، حيث لا يجوز حينها قراءة القرآن التعبدية، إلا في حالة وجود سبب مثل الاستعاذة، أو قراءة الأذكار المرتبطة بمواقف معينة مثل أذكار اللباس أو أذكار النزول للطريق، حتى لو تضمنت آيات قرآنية.

شرط الإمساك بالمصحف الورقي

وأضاف أن الإمساك بالمصحف الورقي يحتاج إلى الطهارة، أما القراءة من الهاتف أو التلاوة عن ظهر قلب فجائزة ما لم يكن الشخص في حالة الجنابة أو الحيض أو النفاس.

وأشار إلى أنه يُستثنى من المنع حالة الضرورة مثل الطالبة التي لديها امتحان أو المعلمة التي تحتاج لقراءة الآيات.



