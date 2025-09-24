بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ناصر محمود من المنصورة الذي قال إنه يعمل طوال اليوم ويصلي كل الفروض، لكنه لا يصلي صلاة العشاء، متسائلًا: هل تقبل صلاته أم لا؟

أمين الفتوى: صلاة العشاء فرض من الفرائض الخمسة التي لا يجوز تركها بحال

أوضح الدكتور شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن صلاة العشاء فرض من الفرائض الخمسة التي لا يجوز تركها بحال، مثلها مثل الفجر والظهر والعصر والمغرب، وأن الفروض لا تتجزأ، فهي تكليف رباني كامل لا يسقط إلا لعذر كالنوم أو النسيان مع وجوب قضائها بعد ذلك.

أمين الفتوى يوضح علاج الكسل عن الصلاة

وأكد أن الكسل عن الصلاة خطأ، وأن الاستسلام لوساوس النفس والشيطان يوقع الإنسان في التقصير، مشددًا على ضرورة أن يسعى المسلم إلى تنظيم وقته ونومه بحيث يتمكن من أداء الصلاة في وقتها.

وأضاف أمين الفتوى أن من فاتته صلاة لأي سبب عليه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، مشيرًا إلى أن الصلوات دين في ذمة المسلم لا تسقط إلا بالقضاء.

ونصح الدكتور شلبي، بالمداومة على صلاة العشاء مستقبلًا، وتعويض ما فاته بقضائها تدريجيًا حسب استطاعته، مع الاستعانة بالله، والتوبة والاستغفار على ما مضى.

