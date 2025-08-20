الأربعاء 20 أغسطس 2025
دين ودنيا

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي،
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال “عمر” من محافظة القاهرة حول الفرق بين الاكتئاب والفتور الديني، موضحا أن الاكتئاب مرض نفسي يحتاج إلى تشخيص وعلاج طبي من المتخصصين، بينما الفتور حالة طبيعية قد تصيب أي إنسان في مسيرته الإيمانية والعملية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الفتور لا يعني غضب الله على العبد، بل هو أمر بشري طبيعي يعتري الإنسان بين فترات النشاط والهمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ساعة وساعة"، مؤكدًا أن الثبات في أداء الفرائض واجب لا يسقط بحال، بينما الفتور المقبول يكون فقط في العبادات الإضافية كالنوافل وقراءة القرآن بكثرة وما شابه.

وقال شلبي: على المسلم أن يحذر من وساوس الشيطان التي قد توهمه ببطلان عباداته أو عدم قبولها بسبب قلة الخشوع أو ضعف الإقبال، مبينًا أن الخشوع لا يأتي دفعة واحدة وإنما بالاستمرار والمداومة على العبادة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل".

وأكد أن على المسلم أن يجاهد نفسه ويستعين بالله بالدعاء، مشيرًا إلى أن الدعاء في الشرع مطلق وليس مقيدًا بصيغ محددة، ومن الأدعية الجامعة قول المسلم: اللهم ثبت قلبي على دينك.
 

