روجينا تعود للكوميديا في رمضان 2026 بمسلسل جديد

تشارك الفنانة روجينا بالسباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد، وتتولي ابنتها ماسا اشرف زكي مهمة إخراج العمل.

وعلمت فيتو أن أحداث العمل الذي تقدمه روجينا سيكون كوميدي بخلاف الأعمال التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

وصرح مصدر مقرب من روجينا أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وسوف يناقش إحدى القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.

وأضاف المصدر أن روجينا بدأت بالفعل التحضير للمسلسل، حيث اجتمعت مؤخرًا مع أحد المؤلفين الشباب للوقوف على التفاصيل الأولية للمسلسل.

وكانت قد صرحت الفنانة روجينا من قبل أنها اختارت المشاركة في مسلسل "حسبة عمري" بسبب مشكلة اجتماعية قد تأثرت بها وهي حق الكد والسعاية، مؤكدة أنها لم تمر بها لكن عليها وضع نفسها مكان الآخر.



سبب مشاركة روجينا في مسلسل حسبة عمري

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "لو أنا في سن ولادي كبروا ومش حاضنة وفجأة جوزي قال لي أنا مش عايزك لأي سبب، أنا هكون فين وهعيش إزاي، وعلشان كده الموضوع مسني ووجعني أوي، وقلت لازم ألقي الضوء على هذه القضية مع مرور زوجات كثر بهذه المشكلة".

روجينا تسلط الضوء على مشكلة تواجه الزوجات

وتابعت روجينا: "فيه ستات وافقت تعيش مذلولة في بيت علشان ما عندهاش مكان تاني تروح فيه، لذلك قررت المشاركة في مسلسل حسبة عمري، لتسليط الضوء على تلك المشكلة".

