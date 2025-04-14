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ثقافة وفنون

روجينا: حسبة عمري ألقى الضوء على قضية حق الكد والسعاية

مسلسل حسبة عمري،
مسلسل حسبة عمري، فيتو

قالت الفنانة روجينا إن القضية التي أثارها مسلسل "حسبة عمري" وهي حق الكد والسعاية، أثرت في ولمستني.

وأضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي وأسرة مسلسل "حسبة عمري"، أن هذه القضية استفزتني جدًّا ولا بد من دعم حقوق المرأة وكل من اشتغل بهذا المسلسل وافق على الفكرة.

 

محمد رضوان

وعقب الفنان محمد رضوان أن المرأة هي زوجتي وأمي وأختي وهي الحياة، ولا بد من مراعاة حقوقها واحترامها وتقديرها، وسعدت جدًّا بالمشاركة في هذا المسلسل.

محمود البزاوي

بينما أوضح الفنان محمود البزاوي أن المسلسل مكتوب بشكل رائع ويناقش قضية، وتحدثت معي روجينا أننا نتحدث عن قضية مهمة ولكن نحرص على تقديمها بشكل لايت كوميدي؛ وبعد إذاعة أول حلقتين استمعت لابني أكرم الذي أشاد بالمسلسل، وسعدتُ بالعمل مع المخرجة مي ممدوح والنجمة روجينا واأحنا عشرة لعمر طويل، وكواليس العمل كانت رائعة.

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