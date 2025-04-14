روجينا: لولا أشرف زكي مكنتش هبقى موجودة

وجهت النجمة روجينا الشكر إلى ضيوف الشرف فى أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل «حسبى عمري»، وعلى رأسهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والتي حرصت على المشاركة فور علمها بما يناقشه العمل من حق المرأة وكفاحها مع زوجها، وأيضًا رانيا فريد شوقي وغيرهم من النجوم والنجمات.

النجمة روجينا وكواليس مسلسل حسبة عمري

وأضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي وأسرة مسلسل "حسبة عمري": “أنه لولا وجود أشرف زكي ما كان هذا العمل أو غيره من الأعمال التي قدمتها روجينا، وأنه لولا أشرف زكي ما كانت هناك روجينا الفنانة، مشيدة بدعمه لها من بدايتها ومنذ أن كانت طالبة”.

وعلى جانب آخر، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجمة العمل الفنانة روجينا.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة على الشاشات المصرية بشكل قوي ومؤثر، ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

واستضاف الليثي أسرة ونجوم المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.

وفي ختام الحلقة كرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة ونجوم مسلسل "حسبة عمري" وأهداهم درع تكريم من "واحد من الناس" وقناة الحياة، على هذا العمل المميز وما قدمه من رسائل ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع.

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