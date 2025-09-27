بعد إلغاء تأشيرته، الرئيس الكولومبي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة

اقترح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقل مقر المنظمة الأممية من مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء في حديث أدلى به بيترو لصحيفة "إكسبريس": "يتمتع الرؤساء المشاركون في الجمعية بحصانة كاملة، إن منع السلطة الفلسطينية من الدخول وإلغاء تأشيرتي بسبب دعوتي الجيشين الأمريكي والإسرائيلي إلى عدم دعم الإبادة الجماعية، وهي جريمة ضد الإنسانية جمعاء، يُظهر أن الحكومة الأمريكية لم تعد ملتزمة بالقانون الدولي".

وأضاف: "لا يمكن أن يبقى مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بدعوى أنه "حض الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر، والتحريض على العنف" في نيويورك.

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة التواصل "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهوّرة والتحريضية"، على حد وصفها.

وكان بيترو ظهر بشوارع مدينة نيويورك في مظاهرات مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا الجنود الأمريكيين إلى عصيان أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الكولومبي، وهو من أشد معارضي الحرب الإسرائيلية على غزة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وحظر التصدير إليها، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب "إبادة جماعية".

وقال بيترو، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد تجمع أمام مقر الأمم المتحدة: "أطلب من جميع جنود الجيش الأمريكي عدم توجيه بنادقهم إلى الناس.. لا تطيعوا أوامر (الرئيس دونالد) ترامب.. أطيعوا أوامر الإنسانية!".

وأظهر الحساب الشخصي لبترو على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، أنه أعاد نشر عدة مقاطع مصورة له، وهو يتحدث مع تجمع للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين في نيويورك.

وكتب بيترو على حسابه عبر منصة "إكس": "حرروا فلسطين.. إذا سقطت غزة، ستموت الإنسانية".

ماذا قال رئيس كولومبيا في نيويورك؟

وفي كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، هاجم بيترو أيضًا ترامب قائلًا إن الرئيس الأمريكي "متواطئ في الإبادة الجماعية" الجارية في غزة، ودعا دول العالم وشعوبها "للانضمام إلى الجيوش وحمل السلاح"، قائلًا: "يجب أن نحرر فلسطين".

ودعا الرئيس الكولومبي إلى "إجراءات جنائية" بشأن هجمات صاروخية أمريكية على قوارب، تقول إدارة ترمب إنها تشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات عبر مياه البحر الكاريبي.

وندد بيترو بالهجمات الثلاث في خطابه، الذي اتهم خلاله أيضًا ترمب بتجريم الفقر والهجرة، قائلًا: "لا بد من بدء إجراءات جنائية ضد هؤلاء المسؤولين، الذين هم من الولايات المتحدة، حتى لو كان من بينهم المسؤول الأعلى رتبة الذي أصدر الأمر: الرئيس ترامب".

وأضاف أن ركاب القوارب لم يكونوا أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، كما ادعت إدارة ترمب بعد الهجوم الأول.

وأشار بيترو إلى أنه إذا كانت القوارب تحمل مخدرات كما زعمت الحكومة الأميركية، فإن ركابها "لم يكونوا مهربي مخدرات، بل كانوا ببساطة شبابًا فقراء من أمريكا اللاتينية لم يكن لديهم خيار آخر، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال بيترو، الذي تُعد بلاده أكبر منتج للكوكايين في العالم، إنه يشتبه في أن بعض الضحايا بهجمات القوارب الأمريكية كانوا كولومبيين.

ولا يُعرف سوى القليل من التفاصيل حول الضربات القاتلة، التي وقعت أولها في 2 سبتمبر وأودت بحياة 11 شخصًا، وفقًا لإدارة ترامب.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ذلك القارب وسفينة أخرى استُهدفت في 16 سبتمبر انطلقتا من فنزويلا إلى البحر. ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في الهجوم الثاني.

وضرب الجيش الأمريكي قاربًا ثالثًا ما أسفر عن سقوط 3 أشخاص.

وجاءت تعليقات بيترو بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته تعد سلسلة من المراسيم الدستورية للدفاع عن سيادة البلاد في حال وقوع "هجوم" من القوات الأميركية.

واتهم مادورو إدارة ترمب باستخدام اتهامات تهريب المخدرات كذريعة لعملية عسكرية تهدف إلى الإطاحة بحكومته.

وبررت إدارة ترمب العمل العسكري بأنه تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولم توضح حتى الآن كيفية تقييم الجيش حمولة القوارب، وتحديد انتماء ركابها المشتبه به إلى عصابات.

توتر متصاعد مع واشنطن

وتمثل خطوة الخارجية الأمريكية تصعيدًا في التوترات بين البلدين منذ أن قرر الرئيس ترامب "إلغاء اعتماد" كولومبيا هذا الشهر في الحرب الأميركية ضد تهريب المخدرات، وفق "بلومبرج".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن إلغاء اعتماد كولومبيا كشريك في جهود مكافحة تجارة المخدرات يضع كولومبيا، الحليف القديم للولايات المتحدة، في نفس الفئة التي تضم فنزويلا وبوليفيا وأفغانستان وميانمار.

وجاء هذا القرار وسط أكبر طفرة في التاريخ بمجال الكوكايين، حيث يأتي معظم الإنتاج العالمي من كولومبيا، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

