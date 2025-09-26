بعد انتهاء الإيقاف، هل يعود الونش للتشكيل الأساسي مع الزمالك أمام الأهلي؟

تتساءل جماهير نادي الزمالك عن موقف محمود حمدي الونش، من المشاركة بشكل أساسي مع القلعة البيضاء، في مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

وكان الونش غاب عن مباريات الزمالك الثلاثة الماضية بسبب الإيقاف بعد ما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة وادي دجلة.

هل يشارك الونش مع الزمالك أمام الأهلي

وقال مصدر في الزمالك أن يانيك فيريرا لم يستقر حتى الان على مشاركة الونش من عدمه في مباراة القمة بدلا من محمد اسماعيل.

يانيك فيريرا مقتنع بإمكانيات محمد اسماعيل وما قدمه خلال ال3 مباريات الماضية في ظل غياب الونش، ولكن يرى أن محمود الونش يمتلك خبرات أكبر وما ما تحتاجه مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ويحسم فيريرا موقف الونش من المشاركة بشكل أساسي على حساب محمد اسماعيل خلال تدريبات الفريق المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

