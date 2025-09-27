الزمالك يستعيد أوراقه المهمة قبل قمة الإثنين.. فيريرا يجهز مفاجآت للأهلي.. و"ربيع" جاهز لدخول قائمة الأبيض أمام الأحمر

تسير استعدادات نادي الزمالك بخطى سريعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا بدأ في حسم ملامح التشكيل الأساسي، مع عودة عدد من العناصر المؤثرة التي غابت عن المباراة السابقة أمام الجونة، وسط حالة من التركيز داخل معسكر الفريق استعدادًا لموقعة القمة المنتظرة.

فيريرا يستقر على عودة بنتايك وبيزيرا لتشكيل الزمالك أمام الأهلي

استقر يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إعادة محمود بنتايك وخوان ألفينا بيزيرا إلى التشكيل الأساسي خلال مواجهة القمة.

ويهدف فيريرا من هذه الخطوة إلى تعزيز الجانب الدفاعي والهجومي، مستفيدًا من الخبرة والانسجام بين اللاعبين في الخط الخلفي والهجومي.

الثنائي غاب عن المباراة الأخيرة أمام الجونة، إلا أن الجهاز الفني يرى أن حضورهما أمام الأهلي أمر ضروري.

عودة بنتايك وبيزيرا ستمنح الفريق صلابة أكبر في الدفاع من خلال المغربي وقوة هجومية من خلال البرازيلي، كما تعكس نية فيريرا في الدخول إلى اللقاء بخطة أكثر توازنًا بين الدفاع والهجوم.

أحمد ربيع جاهز لدخول قائمة الزمالك أمام الأهلي

في المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة قوية بعد تأكد جاهزية أحمد ربيع، لاعب الفريق، للمشاركة في المباراة.

وكان اللاعب قد خضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها قبل بداية الموسم، قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



ويمثل ربيع أحد الأوراق المهمة في خط وسط الزمالك التي يراهن عليها فيريرا، سواء في التشكيل الأساسي أو كورقة بديلة مؤثرة.

ويتميز اللاعب بالقوة البدنية بالسرعة، وهو ما يجعله خيارًا مهمًا في حسابات الجهاز الفني.

عمر جابر يعود لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك

ومن المنتظر أن يعود عمر جابر إلى قيادة الجبهة اليمنى خلال مباراة القمة، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي في مواجهة الجونة الماضية، التي شهدت مشاركة صلاح مصدق بدلًا منه.

فيريرا فضل إراحة عمر جابر في المباراة السابقة لتفادي الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، قبل أن يقرر الاعتماد عليه مجددًا أمام الأهلي لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مثل هذه اللقاءات.

عودة عمر جابر ستمنح الزمالك توازنًا أكبر على مستوى الجبهة اليمنى، بفضل قدرته على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة.

استعدادات مكثفة وتركيز كبير قبل القمة

يواصل الزمالك تدريباته اليومية وسط حالة من الالتزام والتركيز من اللاعبين، مع عقد جلسات فنية مكثفة من جانب فيريرا لشرح خطة اللعب وأدوار كل لاعب داخل الملعب.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الحسم حول التشكيل النهائي، لكن الواضح أن الزمالك سيدخل القمة مكتمل الصفوف تقريبًا، وهو ما يعزز من فرصه في تقديم أداء قوي أمام الأهلي.

الجهاز الفني يعول على خبرة عناصره العائدة، إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة، لتقديم عرض مميز يليق باسم النادي، ومحاولة حصد النقاط الثلاث في واحدة من أهم مواجهات الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

والتقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.