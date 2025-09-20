الصين: ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبي 14.8% خلال 8 أشهر

قفز عدد شركات الاستثمار الأجنبي في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 14.8% مع تأسيس 42435 شركة جديدة، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين

وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 12.7% إلى 506.58 مليار يوان (حوالي 71.22 مليار دولار امريكي) في الفترة ذاتها.

بالمقابل، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي التصنيع، وصناعة الخدمات 129.03 مليار يوان، و366.19 مليار يوان على التوالي.

ومن حيث مصادر الاستثمار، شهدت الصين ارتفاعًا في تدفقات رؤوس الأموال القادمة من اليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة بـ58.9% و37.2% و24.5% و1.8% على التوالي.

قطاع الخدمات في الصين

أظهر تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن قطاع الخدمات في الصين حافظ على وتيرة نموه خلال أغسطس، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلب المحلي، ونمو أكثر وضوحا في الأنشطة الجديدة الموجهة للتصدير.

وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات 53.0 نقطة في أغسطس، مقابل 52.6 نقطة في يوليو، مبتعدا بشكل أكبر عن مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وأشارت «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى أن هذا الأداء يمدد فترة التوسع المستمرة منذ يناير 2023.

