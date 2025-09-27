عودة إلى الديار، مورينيو يعلق على مواجهة بنفيكا أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، على مواجهة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ستامفور بريدج، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة أبولا البرتغالية: "الذهاب إلى ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي سيكون بمثابة العودة إلى الديار، إنه الملعب الذي فزت فيه بـ 3 ألقاب للدوري الإنجليزي".

وأضاف مورينيو: "أنا جزء من تاريخ تشيلسي، وتشيلسي جزء من تاريخي".

وتولى جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي في فترتين الأولى من 2004 إلى 2007، والثانية من 2013 إلى 2015، حيث قاد البلوز للفوز بـ8 بطولات، منها 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا مؤخرا خلفا لمواطنه برونو لاج، بعد خسارة الفريق البرنتغالي أمام كارباج الأذربيجاني 3-2 في الجولة الأولى من دوري الأبطال، بينما خسر تشيلسي 3-1 على يد بايرن ميونيخ في الجولة ذاتها.

مورينيو يفتح الباب أمام عودة كريم بنزيما إلى أوروبا من جديد

فيما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن قائد الاتحاد السعودي، كريم بنزيما على وشك العودة إلى أوروبا بشكل مفاجئ.

بنزيما قريب من العودة إلى أوروبا

قالت الصحيفة الإسبانية إن المهاجم الفرنسي تلقى اتصالًا هاتفيًا في الأيام القليلة الماضية، من أجل العودة للعب في القارة العجوز.

وكتبت ماركا في تقرير أن كريم بنزيما إذا وافق على الرحيل عن دوري روشن السعودي، فإنه قد يفعل ذلك الأمر في يناير المقبل، ودون حتى الانتظار لنهاية الموسم.

وأضافت: " قبل أيام قليلة، قرر جوزيه مورينيو، أحد أبرز المدربين في مسيرة المهاجم الفرنسي، الاتصال بلاعبه السابق ليعرب عن رغبته في الانضمام إلى بنفيكا، الفريق الجديد للمدرب البرتغالي".

وتابعت: "كان بنزيما يفكر في الأمر. فهو يعلم أن مكانه الآن في السعودية وأن مسيرته تقترب من نهايتها، لكن تواصل مورينيو المغري جعله يفكر في إمكانية العودة إلى كرة القدم الأوروبية".

ويرتبط كريم بنزيما بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2026، وذكرت تقارير في وقت سابق أن حامل لقب دوري روشن السعودي يفكر في تمديد التعاقد لموسم إضافي مع مهاجم ريال مدريد السابق.

