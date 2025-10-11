من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

دعاء الصباح من الأدعية التي يحرص البعض علي تريدها لما فيها من استعانة بالله تعالى وذكر له وكلها أمور مطلوبة شرعا ففي الصباح يستقبل الإتيان يومه بالدعاء إلى الله لتحقيق أمانيه وتلبية رغباته وفي هذا الإطار نستعرض معكم 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح.

6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

أركان الدعاء المستجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان كان بسببها إجابة الدعاء.

الركن الأول: التوحيد (لا إله إلا أنت)

الركن الثاني: تنزيه الله (سبحانك)

الركن الثالث: الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين)

فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بتوحيد الله والثناء عليه وتنزيهه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك.

آداب الدعاء:

1) الإخلاص لله تعالى

2) أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي – صلى الله علية وسلم ويختم بذلك.

3) الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.

4) الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

5) حضور القلب في الدعاء.

6) خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر.

7) عدم تكلف السجع في الدعاء.

8) التضرع والخشوع والرغبة والرهبة.

9) استقبال القبلة.

10) رفع اليدين في الدعاء.

11) الوضوء قبل الدعاء إن تيسر.

12) عدم الاعتداء في الدعاء.

13) أن يتوسل إلي الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه.

موانع إجابة الدعاء:

(1) أكل الحرام.

(2) عدم الجزم في الدعاء وتعليق الدعاء على المشيئة كأن يقول: اللهم اغفر لى إن شئت.

(3) الدعاء بإثم أو ظلم أو قطيعة رحم.

(4) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(5) اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء.

(6) عدم حضور القلب عند الدعاء.

(7) الاستعجال في الدعاء وطلب الإجابة.

(8) الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بشيء مستحيل أو التألي والإملاء على الله أو رفع الصوت والصراخ في الدعاء.

(9) أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية والبدعية

أوقات إجابة الدعاء:

1- وقت السحر

2- عند إفطار الصائم

3- بين الأذان والإقامة

4- عند جلسة الخطيب بين الخطبتين إلى أن يسلم من الصلاة

5- عند نزول الغيث (المطر)

6- عند التقاء الجيش في سبيل الله

7- في الثلث الأخير من الليل

8- في السجود

9- في أدبار الصلوات المفروضة

10- في الصلاة عمومًا

11- في أوقات الاضطرار

12- في السفر

13- في المرض.

جوامع الدعاء:

كان صلى الله عليه وسلم يختار في دعائه جوامع الدعاء وهو الذي يحوي الكلمات القليلة مع سعة المعنى وشموله، واحتوائه على أجلّ المقاصد، وأعلى المطالب، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يدعو بجوامع الدعاء، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ) سنن أبي داود.

6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

1- ومن جوامعه في الاستغفار، ما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة) حديث صحيح رواه البخاري.

2- ومن أدعيته الجامعة ما روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ).

3- وهذا دعاءٌ رائعٌ، مِن أدعية النبي الجامعة:( رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي - أي خطيئتي - وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي) من سنن الترمذي: عن " ابن عباس".

4- (اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدِني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عني سيِّئَها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه في يديك، والشرُّ ليس إليك، أنا بكَ وإليك، تباركتَ وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك)؛ (مسلم).

5- (اللهم عافِني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت)؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني).

6- (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في دِيني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استُرْ عوَرْاتي، وآمِنْ رَوْعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ، ومِن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومِن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتالَ من تحتي)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني).

