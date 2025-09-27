انطلاق فعاليات معرض القاهرة للملابس الجاهزة الخميس المقبل

تنطلق الخميس المقبل، فعاليات الدورة 78 من معرض القاهرة الدولي للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج "Cairo Fashion & Tex"، بمركز القاهرة للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة الصناعة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة.

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز الصادرات، من خلال تقديم الدعم اللازم للمصنعين وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلي أن المعرض سيشهد مشاركة قياسية تتجاوز 650 شركة وعلامة تجارية محلية ودولية، بالإضافة الي مشاركة وفود من العديد من الدول ومنها السعودية، الأردن، العراق، لبنان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، البرازيل، إيطاليا، تركيا، بالإضافة إلى دول عربية وأفريقية.

منصة محورية لتسليط الضوء على قدرات الصناعة المحلية بقطاع الملابس والأقمشة

ووصف الشريف معرض «كايرو فاشون آند تكس Cairo Fashion & Tex»، بأنه "منصة محورية لتسليط الضوء على قدرات الصناعة المحلية وكذلك عرض أحدث خطوط الموضة العالمية"، مشيرًا إلى أن فعالياته تغطي قطاعات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة بأنواعها، والأقمشة، ومستلزمات الإنتاج، والأحذية والحقائب.

وأضاف الشريف أن الفعاليات تتضمن برنامجا متكاملًا يشمل ورش عمل متخصصة في التصميم بدعم من مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة الصناعة، إلى جانب عقد جلسات نقاشية بعنوان "تطوير الصناعة المصرية.. طريقك إلى التصدير" على مدار ثلاثة أيام.

وأكد أن المعرض أصبح بوابة رئيسية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الملابس الجاهزة والأقمشة، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق صفقات تصديرية كبيرة للشركات المصرية نحو أسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

دعم المواهب المصرية عبر ورش عمل مشتركة مع مركز التصميمات والموضة

ولفت الشريف إلى أن الاهتمام بالكوادر الشابة والمصممين المصريين يمثل محورًا أساسيًا في فعاليات المعرض هذا العام، بهدف خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على المنافسة عالميًا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات المبتكرة.

واختتم تصريحاته بتأكيده أن الدورة الحالية للمعرض تمثل نقلة نوعية في صناعة المعارض المصرية، وتسهم في ترسيخ مكانة القاهرة كعاصمة للأزياء والنسيج في الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينا أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

