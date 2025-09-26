الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر القصدير
سعر القصدير

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة.

 ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

 

أسعار القصدير اليوم 

 بلغ سعر القصدير اليوم 34,287  دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية

 

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه.

 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم القصدير الصناعات

الأكثر قراءة

انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

أسوان على خُطى القاهرة لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads