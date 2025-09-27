أسامة الأزهري يؤكد اهمية تطوير أموال الوقف

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور عبد الرحيم عمار – رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس يسري شرشر – العضو المنتدب لدى المجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لمتابعة جهود الهيئة والمجموعة، واستعراض نتائج العمل، وبحث الخطط المستقبلية لهما بما يخدم غايات العمل الدعوي والاجتماعي والتنموي.

وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية

وتناول اللقاء استعراض المشروعات الاستثمارية القائمة وخطط التوسع المستقبلية، ودور المجموعة الوطنية في إدارة وتنمية استثمارات الأوقاف، مع تأكيد أهمية الإدارة الرشيدة للأصول، وتعزيز الشراكات التي تحقق عائدًا مستدامًا يعود بالنفع على المجتمع.

تطوير العمل في هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على تطوير العمل في هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بما لمسه من تطوير في منهجية العمل والحفاظ على أموال الوقف وحسن استثمارها.

