الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توفي قبل ساعات من حفل زفافه، وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل الرفاعي خطيب المحلة

الشيخ عادل محمد عادل
الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي درويش
ads

نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي درويش، خطيب المكافأة بمسجد التنعيم بعزبة البغدادي التابعة للجابرية، إدارة أوقاف ثان المحلة، مديرية أوقاف الغربية، وأحد أبناء الوزارة من ذوي الهمم، الذي وافته المنية بمحافظة الغربية إثر وعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك قبيل ساعات من حفل زفافه الذي كان مقررًا اليوم.

 

وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل محمد الرفاعي درويش

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة القرآن الكريم، وأن يتم له الأجر كما يليق بجلال الله وكرمه ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري القرآن الكريم محافظة الغربية مديرية أوقاف الغربية وزير الأوقاف الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي

مواد متعلقة

سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية (صور)

لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وزير الأوقاف يطلق مبادرة صحح مفاهيمك من العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الأوقاف: "صحح مفاهيمك" إحدى أدوات الجمهورية الجديدة لبناء وعي الإنسان

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

بلير رئيسا لغزة!

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

توفي قبل ساعات من حفل زفافه، وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل الرفاعي خطيب المحلة

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads