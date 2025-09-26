توفي قبل ساعات من حفل زفافه، وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل الرفاعي خطيب المحلة

نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي درويش، خطيب المكافأة بمسجد التنعيم بعزبة البغدادي التابعة للجابرية، إدارة أوقاف ثان المحلة، مديرية أوقاف الغربية، وأحد أبناء الوزارة من ذوي الهمم، الذي وافته المنية بمحافظة الغربية إثر وعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك قبيل ساعات من حفل زفافه الذي كان مقررًا اليوم.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل محمد الرفاعي درويش

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة القرآن الكريم، وأن يتم له الأجر كما يليق بجلال الله وكرمه ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.