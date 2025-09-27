السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزيرة التخطيط تحتفي بأصغر سفيرة مصرية في مبادرة «شباب بلد»

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وسفيرة مصر في مبادرة شباب بلد

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صوفيا هلال، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

أصغر سفير لمبادرة شباب بلد

وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته.

إطلاق أكاديمية "شباب بلد" 

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف إطلاق أكاديمية "شباب بلد" خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية ذات الصلة، كما يعكس ذلك فرص التمويل واسعة النطاق التي يُمكن إنشاؤها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، للنهوض بمهارات الشباب ومساراتهم نحو التوظيف وريادة الأعمال.

بطلة مبادرة شباب البلد

تجدر الإشارة إلى أن اختيار صوفيا هلال، بطلة مبادرة شباب البلد، جاء من قِبل فريق الشباب العالمي في العمل (Young People in Action Team) وهي أصغر عضو في الفريق، إذ تبلغ من العمر 15 عامًا، بهدف تمثيل الشباب المصري وإتاحة مشاركة الشباب في المحادثات العالمية رفيعة المستوى. وشاركت صوفيا هلال في فعاليات المجلس العالمي للمبادرة العالمية بنيويورك لتمثيل الشباب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط شباب بلد مبادرة شباب بلد منتدى شباب العالم وزيرة التخطيط

مواد متعلقة

المشاط: تطبيق منظومة "أداء" لزيادة فعالية خطط التنمية

المشاط: الشركات الناشئة محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads