أخبار مصر

"التضامن" و"العمل" تقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حريق مصنع المحلة

حادث المحلة
حادث المحلة

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل صرف 400 ألف جنيه من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبري في محافظة الغربية الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، كما قررا صرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي.

تعويضات وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لضحايا حادث حريق مصبغة المحلة

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

