وزيرة التضامن تقرر مضاعفة المساعدات المالية لأسر ضحايا مصنع المحلة

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة المساعدات المالية المقررة لأسر ضحايا حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المساعدات اللازمة.

وتقرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حال كان الضحية رب أسرة، وذلك بدلا من 50 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حال كان الضحية أحد أفراد الأسرة، بدلا من 25 ألف جنيه، وسيتم تحديد المساعدات المالية للمصابين وفقا لنسب العجز والإصابة من وزارة الصحة والسكان.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري أمس بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة خلال الحادث.

