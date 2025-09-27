تصريحات صادمة لمدرب مانشستر يونايتد قبل انطلاق مباراة برينتفورد (فيديو)

صرح روبن اموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قبل دقائق على انطلاق مباراته أمام برينتفورد، والمقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.

وقال اموريم عبر قناة TNT Sport:" لا أشعر بالقلق من الجانب الهجومي في المباريات ولكن قلقي من الطريقة التي ندافع بها".

وتابع: أركز على البنية الدفاعية لمانشستر يونايتد مع الدفع بسيسكو كونيا لأول مرة أمام برينتفورد.

"I'm not concerned about the attacking part, I'm concerned about the way we defend"



Ruben Amorim's focus is on Man United's defensive structure, even with Sesko, Cunha and Mbeumo starting together for the first time 💪



تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل برينتفورد

يدخل كلا الفريقين المباراة بهدف الفوز للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجد برينتفورد نفسه في المركز السابع عشر، بينما مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد اليوم السبت في تمام الثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب برينتفورد «جي تك كوميونيتي».

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد مباشر

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس HD1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تحذير علني من أموريم إلى لاعبي مانشستر يونايتد

وجه روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد تحذيرًا للاعبيه أمام عدسات وسائل الإعلام قبل مواجهة برينتفورد اليوم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على نفس الحماس والحدة أمام الفرق الصغيرة كما فعلوا أمام المنافسين الكبار، وعدم انتقاء المباريات التي يظهرون فيها جودتهم.

وقال أموريم: «المهم أن نبذل أقصى ما لدينا وأن نواجه المباراة، كما واجهنا ليفربول الموسم الماضي وكما بدأنا الموسم أمام أرسنال، يجب أن يكون لدينا هذا الشعور طوال الوقت».

وأضاف المدرب البرتغالي الذي فاز بتسع مباريات فقط من أصل 32 لقاء في الدوري منذ وصوله: «فزنا في المباراة الأخيرة، نحتاج أن نفعل كل شيء للفوز على برينتفورد. لست أتحدث عن عشر انتصارات متتالية، أريد الفوز بالمباراة الثانية ثم الثالثة وبعدها سيتغير الشعور».

أندروز: نعرف كيف سيلعب مانشستر يونايتد

فيما أكد الأيرلندي كيث أندروز مدرب برينتفورد، أن فريقه مستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، مشددًا على عدم استهانة لاعبيه بالمنافس.

وقال أندروز: «لديهم مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين، وأسلوب لعب محدد يعرفونه بشكل كبير، كما أضافوا لاعبين مميزين، أحدهم غادر نادينا لينضم إليهم ونحن نعرفه جيدًا».

