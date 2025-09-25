قيادات قصر العيني يتفقدون أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية (صور)

تفقد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، يرافقه الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مبنى العيادات الخارجية الجديد، لمتابعة سير العمل.

جولة داخل مبنى العيادات الجديد بقصر العيني

شارك في الجولة عدد من قيادات المستشفيات، من بينهم نواب المدير التنفيذي، ومستشارو عميد الكلية، وبعض أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مسئولي المباني والخدمات الفنية والإدارية، حيث حرص الجميع على الوقوف ميدانيًا على ما تم إنجازه ومتابعة معدلات تقدم الأعمال.

توسيع القدرة الاستيعابية بعيادات قصر العيني

يتكون المبنى الجديد من أربعة أدوار، تم الانتهاء من إنشاء دورين منه، وجارٍ استكمال التشطيبات الخاصة به، كما تم تجهيز المبنى بمحطة كهرباء جديدة، تعمل على تخفيف الأحمال عن المبنى الرئيسي للعيادات الخارجية وضمان استقرار تقديم الخدمة.

ويُنتظر أن يُسهم هذا المبنى في توسيع القدرة الاستيعابية للعيادات، من خلال نقل العيادات ذات معدلات التردد المرتفعة إليه، مما يسهم في تقليل التزاحم وتحقيق توزيع أفضل للحركة داخل المستشفى.

ومن المخطط أن يشمل المبنى جميع التخصصات الطبية الموجودة بالعيادات الخارجية، مع تنظيم واضح يضمن فصل التخصصات لتقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة للمرضى.

يأتي هذا التطوير في إطار خطة موسعة لتحسين بيئة تقديم الخدمة الطبية، وتحقيق تجربة علاجية أكثر أمانًا وجودة لكل المترددين على مستشفيات قصر العيني.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات: "نعمل على تطوير البنية التحتية ليس فقط لتوسيع الطاقة الاستيعابية، بل لنقدم رعاية متخصصة وآمنة لكل مريض يدخل القصر العيني".

وأكد الدكتور حسام حسني المدير، التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن تحقيق التكامل بين جودة الخدمة وسلامة المريض يبدأ من البنية التحتية ويكتمل بالتنظيم والمراقبة المستمرة.

