هيئة الدواء: واقي الشمس ضرورة يومية لحماية البشرة من مخاطر الصيف

أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية استخدام واقي الشمس كإجراء يومي أساسي لحماية البشرة، خاصة خلال فصل الصيف، لما له من دور فعال في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية الجلدية، أبرزها سرطانات الجلد والتصبغات والبقع الداكنة، وظهور التجاعيد المبكرة.

الالتزام بوضع واقي من الشمس

وأوضحت الهيئة أن الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة تتمثل في الالتزام بوضع واقي من الشمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF30.

و شددت على ضرورة استخدامه قبل الخروج بنحو 15 دقيقة، مع تجديده كل ساعتين أثناء التعرض لأشعة الشمس.

أهمية استخدام واقي الشمس

أكدت أهمية استخدام واقي الشمس حتى في الأجواء الغائمة أو داخل السيارة، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تخترق الزجاج وتلحق الضرر بالبشرة دون أن يشعر الإنسان.

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح صحية بسيطة وفعالة، لقضاء صيف آمن وصحي بعيدًا عن آثار الحرارة المرتفعة والإجهاد الحراري وضربة الشمس.

نصائح هيئة الدواء لقضاء صيف صحي ومنعش

وتضمنت نصائح هيئة الدواء الآتي:

الترطيب

الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى إذا لم تكن تشعر بالعطش، للحفاظ على توازن الجسم وحمايته من الجفاف.

نظام غذائي يحتوي علي أطعمة مرطبة

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ، الخيار، والبرتقال، فهي تساهم في ترطيب الجسم وتمنحه الفيتامينات اللازمة.

نوم كافي طاقة أفضل

الحصول على عدد ساعات نوم كافية يساعد الجسم على التعافي ومقاومة الإجهاد اليومي.

ممارسة الرياضة

عند ممارسة التمارين الرياضية، يفضل أن تكون في ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع تجنب بذل مجهود بدني كبير وقت الذروة الحرارية.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن اتباع هذه النصائح، يساعد الجسم على الحفاظ على نشاطه وصحته خلال الصيف دون التعرض للمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة

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