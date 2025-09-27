السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

الخطيب يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

 قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي استقر على خوض انتخابات النادي المقبلة والتراجع عن قراره السابق بعدم الترشح. 

أضافت المصادر: الخطيب انتهى من تحديد ملامح قائمته الانتخابية وسيتقدم معهم بأوراق الترشح في الـ ٤٨ ساعة الأخيرة قبل إغلاق باب استقبال أوراق المرشحين الجمعة القادم حيث تم فتح باب التقديم اليوم. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

