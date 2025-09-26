بعد أزمته الصحية ومناشدته للوزير، من هو الفنان أحمد الضوي صاحب مسلسل قصص الأنبياء؟

تصدر اسم الفنان أحمد الضوي، فنان الرسوم المتحركة، مؤشرات البحث على "جوجل" بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. فقد دخل المستشفى إثر إصابته بتكسير في صفائح الدم وتضخم في الكبد، مما استدعى تلقيه العلاج اللازم.

أزمة الفنان أحمد الضوي

وناشد عدد من أصدقاء الفنان أحمد الضوي، وزير الثقافة، للتدخل وإنقاذ حالته الصحية، وأكدوا أنه يعد واحدًا من أبرز فنانين تحريك الصلصال في مصر.

وكتب صلاح بشير، أحد أصدقاء الضوي، عبر حسابه على "فيس بوك": "مناشدة للدكتور وزير الثقافة بإنقاذ الفنان أحمد الضوي وعلاجه على نفقة الدولة.

حيث أصيب مؤخرًا بتكسر في الصفائح الدموية وتضخم في الكبد والطحال، وهو الآن يرقد في العناية المركزة بمستشفى عين شمس العام في حالة صحية خطرة جدًا".

أبرز رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي

يُعد الفنان أحمد الضوي من أبرز رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، وقد أسهم بشكل كبير في تطوير هذا الفن.

كما كان من المؤسسين لهذا المجال تحت إشراف ورعاية المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم، التي كان لها دور بارز في دعم هذا الفن وإبرازه على الساحة الفنية.

يتمتع الفنان أحمد الضوي برصيد كبير من الأعمال الشهيرة التي برع فيها في مجالي التحريك والإخراج.

ومن أبرز أعماله مسلسل "قصص الأنبياء"، ومسلسل "المبشرون والمبشرات بالجنة"، ومسلسل "الأصدقاء الثلاثة"، بالإضافة إلى مسلسلات أخرى مثل "دقدق"، "الطفل جحا"، و"أوفه".

كما قدم أفلامًا مميزة مثل "حلم الفخاري" و"شقاوة عيال"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مجال تحريك الصلصال.

