السبت 27 سبتمبر 2025
محافظات

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

حملات تحصين في الدقهلية،
حملات تحصين في الدقهلية، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تحصين 219 ألفا و414 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1، يوم السبت الموافق 16 من الشهر الماضي.

 وأكد أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء بالمحافظة.

توعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين

 وأكد محافظ الدقهلية  تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

وأضاف أن الدولة تعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

تحصين رؤوس الأبقار والجاموس

 من جانبه أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

