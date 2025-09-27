السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة: نواصل نجاحنا في القضاء على السحابة السوداء

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بعودة تلك الممارسات الضارة التي تهدد البيئة وصحة المواطنين.

خلو محافظة البحيرة تمامًا من أي نقاط حرق

 وأشارت محافظ البحيرة، إلى ما أظهرته صور الأقمار الصناعية من خلو محافظة البحيرة تمامًا من أي نقاط حرق أو حرائق ناتجة عن حرق قش الأرز، وذلك منذ يوم الخميس وحتى مساء أمس الجمعة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة البيئة بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والتى بدأت خلال الموسم الماضي، وحققت من خلالها نجاحًا ملموسًا، ومن المقرر تكرار التجربة هذا العام لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

خطة عاجلة ومستدامة لمواجهة السحابة السوداء

 وأوضحت أن المحافظة قد أعدت خطة عاجلة ومستدامة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، تتضمن تفعيل دور الرائدات الريفيات والميسرات ومسؤولي الأوقاف والأزهر والكنيسة في نشر التوعية بمخاطر حرق قش الأرز، وتكثيف الحملات الميدانية للتوعية البيئية في المراكز والقرى، وتشجيع المزارعين على الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والمخلفات الزراعية بدلًا من حرقها، وتشديد الرقابة على مصادر التلوث مثل مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي

وأكدت عازر أنه تم تشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى المحافظة لضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع متابعة يومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ورفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي وجهود الحد من التلوث للحفاظ على البيئة وجودة الهواء بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر حرق قش الأرز الأرز حرائق السحابة السوداء

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

الخطيب يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads