محافظ البحيرة: نواصل نجاحنا في القضاء على السحابة السوداء

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بعودة تلك الممارسات الضارة التي تهدد البيئة وصحة المواطنين.

خلو محافظة البحيرة تمامًا من أي نقاط حرق

وأشارت محافظ البحيرة، إلى ما أظهرته صور الأقمار الصناعية من خلو محافظة البحيرة تمامًا من أي نقاط حرق أو حرائق ناتجة عن حرق قش الأرز، وذلك منذ يوم الخميس وحتى مساء أمس الجمعة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة البيئة بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والتى بدأت خلال الموسم الماضي، وحققت من خلالها نجاحًا ملموسًا، ومن المقرر تكرار التجربة هذا العام لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

خطة عاجلة ومستدامة لمواجهة السحابة السوداء

وأوضحت أن المحافظة قد أعدت خطة عاجلة ومستدامة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، تتضمن تفعيل دور الرائدات الريفيات والميسرات ومسؤولي الأوقاف والأزهر والكنيسة في نشر التوعية بمخاطر حرق قش الأرز، وتكثيف الحملات الميدانية للتوعية البيئية في المراكز والقرى، وتشجيع المزارعين على الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والمخلفات الزراعية بدلًا من حرقها، وتشديد الرقابة على مصادر التلوث مثل مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي

وأكدت عازر أنه تم تشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى المحافظة لضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع متابعة يومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ورفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي وجهود الحد من التلوث للحفاظ على البيئة وجودة الهواء بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

