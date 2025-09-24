الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مواعيد عرض المسلسل الخليجي "المحامية"

المحامية، فيتو
المحامية، فيتو

تبدأ منصة شاهد عرض المسلسل الخليجي "المحامية"، وذلك خلال الساعات الأولى من يوم غد الخميس 25 سبتمبر الجاري.

ويقدم مسلسل “المحامية” حبكة مشوقة وأحداثًا درامية متصاعدة، ما يجعله واحدًا من أبرز أعمال الدراما الخليجية المنتظرة على المنصة هذا الموسم.

مواعيد عرض مسلسل المحامية

مسلسل المحامية مكون من 10 حلقات، ومن المقرر أن تطرح المنصة حلقتين أسبوعيًا من العمل كل يوم خميس، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.  

كل ما تريد معرفته عن مسلسل المحامية

مسلسل “المحامية” ينتمي إلى الدراما القانونية، حيث يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال شخصية مها، التي تقدمها الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي محامية تدخل في مواجهات وقضايا نسائية ليست سهلة، وفي ظل هذا تتأثر بماضيها وتدخل في تحديات تؤثر على موازين حياتها.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وهو من تأليف نورة العمري وإخراج جاسم المهنا.  

